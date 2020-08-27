وزير خارجية فرنسا يحذر من "زوال" لبنان

باريس/ الخليج 365
حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الخميس، من "زوال دولة لبنان" على خلفية ممارسات سياسييها.
وقال في تصريحات صحفية، نقلها موقع إذاعة "فرنسا الدولي" إن "الخطر الآن هو زوال لبنان"، مطالبا السلطات اللبنانية بسرعة التحرك لتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف: "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيؤكد لدى عوته إلى لبنان أنه لم يعد ممكنا أن يتفق الساسة اللبنانيون على عدم التحرك".
ومن المقرر أن يزور ماكرون لبنان في الأول من سبتمبر/ ايلول المقبل.وكان ماكرون أول رئيس أجنبي يزور لبنان بعد الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بيروت، في وقت سابق من الشهر الحالي.
وفي 6 أغسطس/آب الحالي، زار الرئيس الفرنسي القيادات السياسية اللبنانية، كما تفقد مرفأ بيروت بعد التفجير الذي هزّه، واعدًا حينها بتقديم المساعدة للبنانيين، كما ودعا إلى بناء نظام سياسي جديد في لبنان.
وبعد أسبوع من زيارة الرئيس الفرنسي لبيروت، زارت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، لبنان بالتزامن مع استقبال حاملة الطائرات الفرنسية "توننير".
وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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