الكشف عن عقوبة استخدام الشيشة في المتنزهات

قال رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان الزايدي أن قيام الشخص باستخدام الشيشة أو إشعال النار في الحدائق والمتنزهات التي يمنع فيها إشعال النيران يعد مخالفة .

وحسب “الوطن” أوضح أن الشخص الذي يرتكب هذه المخالفة يعرض نفسه لغرامة تقدر بـ1000 ريال.

وأكد أن البلدية تمنع إشعال النار في الحدائق والمتنزهات العامة والكورنيش حرصا منها على المحافظة على الممتلكات العامة وعدم التسبب في إتلافها وحفاظا على الصحة العامة لمرتاديها .

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