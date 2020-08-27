المرور: يجوز للزائر قيادة المركبة داخل المملكة بـ«شرط»

أوضح المرور بأن الزائر يمكنه القيادة داخل المملكة، مستخدمًا الرخصة الدولية أو رخصة دولته، بشرط أن تكون سارية المفعول.

وذكر المرور- عبر حسابه على تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يجوز للزائر القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة، أو انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب».

ووجه أحد المقيمين سؤالًا مفاده: هل النظام يسمح للزائر باستخراج رخصة قيادة، وما هي الشروط المطلوبة؟