الحكومة السودانية وحركات مسار دارفور تتوصلان لاتفاق حول الترتيبات الأمنية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل وفدا الحكومة السودانية والحركات المسلحة بمسار دارفور، خلال جلسة المباحثات التي عُقدت مساء اليوم في جوبا، لاتفاق تام حول ملف الترتيبات الأمنية، وذلك بحضور فريق الوساطة الجنوبية.

وقال الدكتور ضيو مطوك عضو لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان، في تصريح صحفي مساء الأربعاء عقب الجلسة، إن الطرفين توصلا لاتفاق تام حول بند قوات حفظ الأمن في دارفور من حيث قيادة وتكوين هذه القوات وانتشارها، وبذلك يكون التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية اكتمل.

وأضاف مطوك: "لم يتبق سوى مراجعة وتنقيح الورقة وصياغتها في صورتها النهائية، توطئة للتوقيع عليها بالأحرف الأولى في الثامن والعشرين من الشهر الحالي".