وزير الخارجية الأمريكى يصل سلطنة عمان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى سلطنة عمان اليوم الخميس في إطار جولة بالشرق الأوسط بعد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات أُعلن في 13 أغسطس .

ومن المتوقع أن يلتقي بومبيو بالسلطان هيثم بن طارق آل سعيد الذي تولى السلطة في يناير كانون الثاني بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي قضى نصف قرن على رأس الدولة الخليجية.

وقبل وصوله إلى عُمان، زار بومبيو القدس والسودان والبحرين والإمارات.