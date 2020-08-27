شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حار بالسعودية والبحرين والكويت وغائم بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول الخليج اليوم الخميس، حالة طقس متباينة، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس، حيث يسود طقس حارنسبيا فى عموم مناطق المملكة، كما يسود الإمارات طقس غائم جزئيا وشديد الحرارة بالكويت. وإليكم التفاصيل...

يسود طقس حار نسبيا فى عموم مناطق المملكة، حيث تكون في بداية الاربعينات في اغلب المناطق، بينما يسود طقس معتدل فوق المرتفعات الجبلية العالية من جنوب غرب المملكة، وتستمر التشكلات الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة يوم الخميس وخلال عطلة نهاية الاسبوع، حيث تهطل زخات رعدية من المطر فوق مرتفعات جازان وعسير ساعات الظهيرة والعصر بشكل يومي خلال الأيام القادمة، وتكون خفيفة الشدة بالمجمل مع بعض البؤر الغزيرة خاصة على منطقة جازان.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية في شرق المملكة اليوم، تعمل على اثارة الاتربة والغبار في منطقة حفر الباطن، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على سواحل جنوب البحر الاحمر وتحديدا منطقة الليث والتي أيضا ستعمل على إثارة الأتربة والغبار.

Advertisements

الإمارات

توقع " المركز الوطنى للأرصاد " أن يسود الدولة اليوم طقس غائم جزئيا مغبر مع تكون سحب ركامية شرقا بعد الظهر تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها أمطار مختلفة الشدة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة نهارا تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، سرعتها من 20 إلى 35 تصل إلى 55 كم/س مع السحب، و البحر خفيف إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وفى بحر عمان.

الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، أن يسود طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة، وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فتوقعت إدارة الأرصاد أن يسود طقس حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة، وقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 43 درجة للعظمى و30 درجة للصغرى.

البحرين

سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 39°م، وسيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 31°م.

سلطنة عمان

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 34°م، وسيكون الطقس ليلاً ضبابياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 29°م.