شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لتقييم الطلاب عبر منصة «مدرستي».. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

كشفت وزارة التعليم، مؤخرًا، عن الآلية التي سيتم الاعتماد عليها في تقييم الطلاب عبر منصة مدرستي.

وقالت الوزارة إن تقييم الطالب على المنصة يتم من خلال:

1- اختبارات إلكترونية دورية يتم رفعها على المنصة من قبل المعلم.

2- ما تم إنجازه من الأنشطة والمهام الأدائية المرفوعة للطالب.

3- حضور الحصص الدراسية الافتراضية.

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4- مشاركة الطالب الفعالة مع المعلم والزملاء والتزامه بآداب السلوك الرقمي.

ولفتت الوزارة، إلى أن الطالب يمكن أن يطلع على أدائه من خلال التقارير التي توفرها له المنصة.

الأنشطة التعليمية عبر المنصة

وأضافت الوزارة أنه يمكن للطلاب القيام بجميع الأنشطة التعليمية التزامنية وغير التزامنية باستخدام أدوات التعليم الإلكتروني عبر المنصة مثل المشاركة مع الزملاء والمعلم، وحل الواجبات الإلكترونية وتسليمها إلكترونياً، والمشاركة في حلقات النقاش مع المعلم ومنسوبي المدرسة، والتواصل مع المعلم عبر البريد الإلكتروني وغرف المعلمين.

وأشارت إلى أن المنصة تحتوي على مصادر تعليمية متنوعة مثل فيديوهات مرئية وكرتونية وواقع معزز ومصادر ثلاثية الأبعاد وقصص وكتب تربوية وبرامج مايكروسوفت أوفيس 365، ومصادر تعليمية يتم من خلالها تعليم اللغة الإنجليزية، كما تحتوي على نادٍ للرياضيات، وبنك لأكثر من 100 ألف سؤال إلكتروني محكّم للمقررات الدراسية كافة.