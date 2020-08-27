شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «التجارة» يحسم الجدل بشأن إلزام «عربات الطعام المتنقلة» بالدفع الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حسم المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، الجدل بشأن إلزام العربات المتنقلة بقرار الدفع الإلكتروني.

وأكد الحسين، أن العربات المتنقلة ملزمة بقرار الدفع الإلكتروني، الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من أول أمس الثلاثاء، على كافة نقاط البيع في المملكة.

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وقال الحسين لـ”عكاظ”، إن المرحلة الخامسة من الإلزام بالدفع الإلكتروني، التي انطلقت في نهاية شهر يوليو الماضي، شملت المطاعم بما فيها مطاعم تجهيز الحفلات والوجبات السريعة والمأكولات البحرية والمقاهي العامة والشعبية والبوفيهات والكافتيريات وسيارات بيع الأغذية (الفود ترك)، ومحال بيع العصائر والآيسكريم.

وأشار إلى أن وزارة التجارة تقوم وفق اختصاصاتها بجولات تفتيشية شاملة بكافة مناطق المملكة؛ لمراقبة توفير واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني على جميع الأنشطة، إضافة إلى تلقي الوزارة مباشرة بلاغات المستهلكين في حال عدم توافر الخدمة أو الامتناع عن تمكين المستهلك من استخدامها، وتطبيق أقصى العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة بالقرار.

وفي ما يتعلق بالتأخر في توفير وسائل الدفع الإلكتروني، بين الحسين أن أصحاب المنشآت يعطون مدة كافية، اعتباراً من الإعلان عن القرار إلى بدء تطبيق المخالفات، وفي حال التأخر من قبل مقدم الخدمة فإن على صاحب المنشأة المبادرة في التقدم على مقدم خدمة آخر، أو رفع شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال «ساما تهتم».