استقالة رئيس «تيك توك» بعد 3 أشهر على تعيينه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقال كيفن ماير، الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك TikTok، وسط ضغوط أمريكية على مالكها الصيني لبيع تطبيق الفيديو الشهير، والذي يقول البيت الأبيض إنه يمثل مخاطرة أمنية.

وفي رسالة إلى الموظفين، الخميس، قال ماير إن قراره بالمغادرة يأتي بعد أن «تغيرت البيئة السياسية بشكل حاد».

وتأتي استقالته بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حظر على تيك توك، ما لم تبيع الشركة الأم بايتدانس عملياتها الأمريكية لشركة أمريكية في غضون 90 يومًا.

وقال ماير في رسالة للوظفين: «لقد فكرت بشكل كبير في ما ستتطلبه التغييرات الهيكلية للشركة، وماذا يعني ذلك بالنسبة للدور العالمي الذي كنت أتطلع إليه. على هذه الخلفية، وكما نتوقع التوصل إلى حل قريبًا جدًا، بقلب حزين أردت أن أخبركم جميعًا أنني قررت ترك الشركة».

وانضم ماير، المدير التنفيذي السابق لشركة ديزني، إلى تيك توك مطلع يونيو /حزيران.

في وقت سابق من هذا الشهر، أمر ترامب بفرض حظر شامل لكن غير محدد على التعامل مع المالكين الصينيين لتطبيقات المستهلك تيك توك وويتشات مع زيادة التدقيق في الولايات المتحدة لشركات التكنولوجيا الصينية، مشيرًا إلى مخاوف من أنها قد تشكل تهديدًا للأمن القومي.

تجري بايتدانس حاليًا محادثات مع مايكروسوفت بخصوص شراء الشركة الأمريكية لعمليات تيك توك في الولايات المتحدة. (أ ف ب)