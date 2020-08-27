عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميزة مهمة وعملية ستظهر في واتس آب قريبا

الخميس 27 أغسطس 2020

الخليج 365

أعلن موقع WABetaInfo أن القائمين على تطبيق "واتس آب" يعملون على اختبار ميزة جديدة ستجعل التطبيق أكثر عملية بالنسبة للمستخدمين، وأشار الموقع إلى أن الميزة المنتظرة والتي يتم اختبارها لأجهزة أندرويد حاليا، وستمكن مستخدمي "واتس آب" من معرفة أحجام الملفات المرتبطة بهذا التطبيق في أجهزتهم، كمعرفة المساحة التي تشغلها الملفات المرسلة عبر التطبيق في ذاكرة الهاتف، وكذلك معرفة أحجام البيانات المتعلقة بالدردشات والمراسلات.

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ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه تبعا للموقع فإن الميزة المذكورة لا تزال قيد الاختبار، ومن غير المعروف بعد موعد إطلاقها المحدد للمستخدمين، ويعمل القائمون على تطبيق "واتس آب" على اختبار وإدخال ميزات جديدة على هذا التطبيق باستمرار ليكون أكثر فائدة للمستخدمين، فمنذ مدة دعم بميزات تسمح بالتحقق من صحة الرسائل المعاد إرسالها، كما يعملون على تطوير ميزة تبيح استعمال التطبيق من أكثر من هاتف أو جهاز ذكي عبر حساب واحد بنفس الوقت.

وعلى جانب آخر، كان حذر الخبير التقني ونائب رئيس مؤسسة "روسكاتشيستفو" الروسية، إيليا لويفيسكي: "أغلب عمليات الاحتيال عبر تطبيق واتس آب تتم عبر إرسال روابط خبيثة للمستخدمين تطالبهم بالضغط عليها لتحميل ملف ما أو الوصول إلى موقع معين".

وأضاف الخبير:"كقاعدة عامة يستخدم المحتالون أسماء شركات كبيرة في الرسائل التي يرسلونها إلى ضحاياهم، مثل جوجل وآبل وفيسبوك وغيرها، أو يغرون المستخدمين بأرباح ومسابقات وهمية، حسب روسيا اليوم.

ومن أشهر الرسائل الخبيثة التي انتشرت العام الفائت على سبيل المثال هي تلك التي روجت لكسب 1000 جيجابايت من الإنترنت المجاني بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس واتس آب، فالمحتالون يعملون على استنساخ صور وتصاميم لحسابات أخرى في واتس آب لاستعمالها في عمليات الاحتيال، لذا يجب توخي الحذر".