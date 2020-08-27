التعليم وغرس القراءة

‏الحياه عبارة عن محطات لكل محطة ظروف معينة محورة ذلك الفكر للإجتذاب حول كنوز معينة ينبش عنها ليروي احتياجاته المعرفية من خلال مرآه تعكس صفاء ذلك

‏فالقراءة مرآة الذات تنسج خيوطها وأفكارها حول ذلك العقل الهائم الباحث عن معرفة تنقذة من وحل الجهل

‏مشكلة القراءة تسبب إكتئاب تصبح نظرتك للواقع داكنة لها ضريبة مقابل منفعة المعرفة التي تبعد الانسان عن مكامن التحيزات الذاتية والزوايا الضبابية للمعرفة الحقيقية المجردة عن كل تحيز يصيبها

كلما أدرك الأنسان حقيقة ذاتة الجاهلة راوده شعور كيف الحصول على تلك المعرفة

أول مصادر تلك المعرفة هي القراءة التي ورد ذكرها في الكتاب المبين

عندما تصبح تلك ليست عادة وإنما إحتياج مثل باقي الضروريات

حق للعقل أن يفخر بتلك المعرفة الحقيقية وحق للقلم أن يكتب بدون دوي داخلي يجعله يتردد في تلك العبارات ونسجها على شكل معرفة يستفاد منها.

عندما تنبت البذرة وتسقى تجد منها ثمراً طيباً وشرباً لذة للشاربين كذلك القراءة لمن هم في عمر البذور يحتاجون لسقيى تسقيهم من منابع ثقافية تجعل منهم أفراد منتجين فكرياً ثقافياً اجتماعياً

الخلل في ذلك لاتشار أصابع الاتهام إلى شخص معين لكن المسؤولية التقصيرية تطال الكل ولتسبيب الحكم في القضية الكثير من العلل التي يقف عندها القلم ..

التعليم أول من تصيبه أصابع الأتهام فهو أول ركائز تلك المرحلة الملهمة التي تدفع الفرد وتضع له لبناتها من خلال وضع نموذج لذلك الفرد يحذوا من خلالها لفهم طريقة كيف أقرأ؟ ومن أين أبدأ؟ وماذا أقرأ ؟ومالهدف الذي ابحث عنه من ذلك؟ ليكون اتساع ثقافي معرفي ليشق بعدها طريقة ويكون فلسفته الخاصة مع خلال تراكم مئات الكتب والالاف الكلمات التي تنسج حروفها على ذلك العقل تحمله لفهم الواقع والمجتمع والفرد نفسة وأطره الفكرية والاجتماعية التي ينقلها لغيره يكون بها الثمرة من ذلك حتى لو كانت الاختلافات تحدث فجوة بين ذلك الفرد والمجتمع إلا أنها مفيدة لتجديد تلك العقول وخلق أفكار إبداعية وقود يقاد به العقل ليكون على بصر وبصيرة وفق معايير واضحة دقيقة كونها عبر تلك السنوات من خلال تلك المعارف والعلوم .

كتبه: عادل الحبردي