شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 86 وإصابة 44 آخرين جراء السيول بمختلف ولايات السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السودانية عن مصرع 86 شخصًا، وإصابة 44 شخصًا جراء السيول في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف وحتى الآن، وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، أن 18 ألفا و30 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 32 ألفا و72 منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر 140 مرفقا، و 318 متجرا ومخزنا، ونفوق 5329 رأس ماشية. وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها في ولايات شمال دارفور (غرب السودان)، جنوب كردفان (الجنوب)، الجزيرة (وسط)، البحر الأحمر وكسلا (في الشرق).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 86 وإصابة 44 آخرين جراء السيول بمختلف ولايات السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.