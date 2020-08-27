المدينة المنورة: القبض على مقيم تاجر فى بطاقات مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الرابع من العمر، لتورطه بالمتاجرة في بطاقات شحن مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ضبط المتهم بحوزته 47500 بطاقة تقدر قيمتها بحوالي مليون ريال، كما ضبط مبلغ 7766 ريالاً، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى الجهة المختصة.
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