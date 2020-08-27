شكرا لقرائتكم خبر عن قيمتها مليون ريال.. الإطاحة بـ«هندي» بحوزته بطاقات شركات اتصالات أجنبية بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت – بفضل الله- عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الرابع من العمر.
وأوضح أن المقيم الهندي ثبت تورطه بالمتاجرة في بطاقات شحن مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية، وضبط بحوزته (47500) بطاقة تقدر قيمتها بحوالي مليون ريال.
كما ضبط مبلغ (7766) ريالاً، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى الجهة المختصة.
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