شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة عاجلة لكشف ملابسات وفاة طفل داخل حديقة في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شكَّل أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، مساء أمس الأربعاء، لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة حديقة الهدية بمدينة بريدة.

ووجه أمين القصيم بسرعة رفع النتائج واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تقصيره من كل الجهات ذات العلاقة.

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ونشرت أمانة منطقة القصيم مقطع فيديو جاء فيه: “شكل أمين منطقة القصيم لجنة للتحقيق في حادثة حديقة الهدية بمدينة بريدة مما أدى إلى وفاة طفل، جعله الله شفيعا لوالديه”.

ووجه أمين منطقة القصيم بأن تتولى اللجنة التحقيق العاجل بشأن الحادثة وسرعة رفع النتائج واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تقصيره من كافة الجهات ذات العلاقة.