شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة المدينة تضبط مقيماً جمع آلاف الريالات بطرق غير نظامية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة،الأربعاء، القبض على مقيم لجمعه أموالا بطريقة غير نظامية. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدَّم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال وتعقّب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية في العقد الرابع من العمر، لقيامه بجمع أموال بطريقة غير نظامية، وضبط بحوزته مبلغ مالي حوالي (42252) ريالاً، ومجموعة مستندات يستخدمها في الاحتيال والنصب، بالإضافة لـ (4) أجهزة كمبيوتر و (11) جوالا، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالته إلى النيابة العامة.

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