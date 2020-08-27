- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "جوجل" تطرح ميزة جديدة لتنفيذ المهام البرمجية بشكل أسرع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل تطرح ميزة جديدة لتنفيذ المهام البرمجية بشكل أسرع
الخميس 27 أغسطس 2020
الخليج 365
قدمت شركة "جوجل" الأمريكية ميزة تنظيمية جديدة لمنع ازدحام علامات التبويب في متصفحها الشهير "جوجل كروم".
ويمكن لمستخدمي "جوجل كروم" تنظيم علامات التبويب في نوافذ شريط المهام عن طريق مجموعات يمكنك تحديدها بالأسماء والألوان ويمكن بسهولة طيها أو توسيعها أو سحبها.
ومن المقرر أن تظهر هذه المجموعات التنظيمية في أي وقت تغلق فيه المتصفح وتعيد فتحه، وتسمح ميزة تجميع العلامات أيضًا بتصغير المجموعات وتوسيعها؛ حتى يكون من السهل رؤية الروابط التي تحتاج إلى الوصول إليها بسرعة.
فضلًا عن ذلك، يمكن كتابة وحفظ ملفات PDF مباشرةً في "جوجل كروم" أو استخدام اختصارات Adobe PDF.
وعندما تقوم باستخدام الكمبيوتر المحمول في وضع tablet mode، ستتمكن من التمرير عبر علامات التبويب وتصفح الويب باستخدام عناصر التحكم في الشاشة التي تعمل باللمس، وسيتم العمل بهذه الميزة أولًا على أجهزة Chromebook.
ولن تقوم هذه الميزات الجديدة بإبطاء تحميل وسرعة متصفح "غوغل كروم"، بل على العكس، فسيتم تحميل علامات التبويب بشكل أسرع بنسبة 10%.
وسيعمل "كروم" على تسريع أوقات التحميل لعلامات التبويب النشطة من خلال استعادة تلك التي كانت خاملة لبعض الوقت، ولن تهدف هذه التحسينات إلى زيادة سرعة التحميل فقط، ولكن ستقوم أيضًا بتوفير البطارية والذاكرة.
كانت هذه تفاصيل خبر "جوجل" تطرح ميزة جديدة لتنفيذ المهام البرمجية بشكل أسرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.