بسمة وهبة في رحلة علاج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سافرت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، إلى خارج البلاد، في رحلة علاجية، وطلبت الدعاء لها بالشفاء.

وأعلنت وهبة عن رحلتها العلاجية عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وشاركت صورة لها من داخل الطائرة، وهي مرتدية الكمامة الطبية.

وكتبت بسمة وهبة مع صورتها: «رحلة علاجية خارج البلاد اللهم ارجعني مجبورة الخاطر وييسر لي الخير وتقبل دعاء الأحبة فلا تحرموني من دعائكم».

وتشارك بسمة وهبة حالياً في تقديم برنامج «كل يوم» الذي يبث عبر فضائية «أون» المصرية إلى جانب الإعلامي خالد أبو بكر؛ لكن تم إصدار قرار بوقف البرنامج إلى حين تنفيذ خطة تطويره.

وكانت وهبة نجت مع الفنانة السورية أصالة نصري، من حادث كبير وقع في شهر يوليو/ تموز الماضي، بعد اصطدام دراجتهما المائية بصخرة في بحر الإسكندرية شمالي مصر.

وكتبت وهبة على «إنستجرام»: «أنا وأصالة تعرضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة..أصالة كانت تقود «الجيت سكي» بسرعة واصطدمنا بالصخور واترميت برأسي ع الصخر وفقدت الوعي ووقعت في القاع».

يشار إلى أن بسمة وهبة كانت تقدم برنامج «شيخ الحارة»، على فضائية «القاهرة والناس» المصرية؛ لكنها قدمت استقالتها منها.