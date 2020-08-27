هنا شيحة: المنصات الإلكترونية منفذ للسينما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

تحرص الفنانة هنا شيحة على انتقاء أعمالها والحضور في أدوار جيدة لها أبعاد مختلفة، وهو ما حرصت عليه في دورها مؤخراً بوجودها مع الفنان حسن الرداد من خلال مسلسل «شاهد عيان» الذي ظهرت خلاله بشكل مختلف ودور جديد عليها.

هنا تؤكد أن عدم النمطية في الدور جذبها منذ قراءتها له، إلى جانب التحولات الكبيرة التي تطرأ على الشخصية، حتى إن علاقة الشخصية بالجمهور لم تكن نمطية على الإطلاق، مشيرة إلى أنها تحب دائماً أن تحضر بأدوار مركبة، كاشفة أن البعض خوّفها من الدور بسبب عدم ظهورها في كافة الحلقات، إلا أن أهمية الدور واختلافه جعلاها تتمسك به.

ما رأيك في فكرة عرض الأعمال على المنصات الإلكترونية التي انتشرت مؤخراً؟

- هذا سوق يجب أن ندخله بقوة، ولا نخشى منه؛ لأنه بكل تأكيد سيفيد سوق الدراما والسينما، فهو في الوقت الحالي منفذ للسينما بعد إقرار وجود 25% فقط في دور العرض، وإلغاء حفلات المساء، لذلك أصبحت المنصات منفذاً مهماً للسينما تحديداً، على الرغم من أنها لن تعوض متعة المشاهد في دور العرض، لكنها ستسهم في انتعاش السينما.

كيف كانت ردود الأفعال حول دورك في مسلسل «شاهد عيان»؟

- الحمد لله كانت جيدة جداً، والجمهور تقبل فكرة الاختلاف؛ كون العمل كله مختلف وغير نمطي أو مكرر، وهذا من أهم سمات العمل، والجمهور أصبح يقدر الأعمال الجيدة المختلفة، والحمد لله سعيدة بالتأكيد لنجاح الدور، وسعيدة أكثر بتقدير الجمهور لهذا العمل، وأتمنى أن أكون موجودة بأدوار مختلفة.

هل كان هناك أي تخوفات من الدور؟

- الحقيقة أن التخوفات لم تكن من جانبي، لكن كثيرين ممن حولي كانوا يرون أن فكرة اختفاء الشخصية من الحلقة الأولى للحلقة السابعة، أمر مقلق لأي ممثل، كما أنها لا تظهر في كل حلقات المسلسل، لكن بالنسبة لي لم يكن مقلقاً على الإطلاق، فهي شخصية لها أبعاد مختلفة. ففي البداية يظنها الجمهور توفيت، وبعد ذلك تظهر وكأنها باعت زوجها وابنتها، ثم يتضح أنها شخصية وطنية كانت تعمل في سبيل بلدها؛ لذلك كل تلك التحولات في الشخصية تجعلها شخصية ثرية وغنية للغاية بالتفاصيل والأحداث، وهو ما يجعلني كممثلة لا أقلق على الإطلاق من تقديمها؛ لأن الجمهور سيتفاعل معها بكل تأكيد.

ما المختلف في الشخصية عن أعمالك السابقة؟

- في معظم الأعمال نسمع عن الأحداث التي تقع مع البطلة، لكن لا نرى الأحداث. فالدور يكون سردياً أكثر، إلا أن الأمر في هذا العمل كان مختلفاً، فنرى الأحداث التي تقع، حتى إن الجمهور أصيب بالحيرة تجاه الشخصية فتارة يحبها، وتارة يشعر بخوف منها ويكرهها؛ لذلك كانت شخصية مختلفة، مثل القصة، وهذه النوعية لا نقدمها كثيراً في الدراما المصرية.



المسلسل ظُلم



البعض أعتبر أن المسلسل ظُلم ولم يحصل على حقه من المشاهدة.. فما رأيك؟

- بالفعل تعرض لبعض الظلم بسبب عدم وجوده على جميع القنوات، وكان من المفترض إنتاجياً أن يكون مختلفاً عن الذي ظهر عليه، وهذا لم يكن تقصيراً من المنتج على الإطلاق، لكن أزمة «كورونا» حالت تصوير مشاهد عديدة في إحدى الدول الأوروبية، فهناك مشاهد صورت في الأردن كان المفترض أن تصور في أوروبا، لكن غلق الدول والمطارات منعنا من ذلك، كما توقفنا 15 يوماً، وأعقبها خمسة أيام، فتوقفنا 20 يوماً عن التصوير وهذا وقت كبير للغاية، وكانت ذروة التصوير في رمضان لأكثر من 20 ساعة تصوير يومياً، عبر وحدتي تصوير، وبالتأكيد كل ذلك أثر في وجود مشاهد بشكل أفضل، وأماكن مختلفة عن التي ظهرت، لكن في النهاية الحمد لله، حقق العمل نجاحاً جيداً، والجمهور أعطانا ردود أفعال أكثر من رائعة.

كانت هناك مفارقة غريبة في المسلسل، فعلى الرغم من أنك بطلة العمل أمام حسن الرداد، فإنكما لم تجتمعا سوى في 6 مشاهد؟

- بالفعل. كانت مفارقة أننا عملنا سوياً ولم نعمل في الوقت نفسه، لكن أنا سعيدة بالعمل مع الرداد وشعرت من خلال المشاهد القليلة التي جمعتنا بأن هناك كيمياء خاصة بيننا، وأتمنى أن يجمعني به عمل آخر وتكون هناك مشاهد تمثيلية أكثر بيننا.