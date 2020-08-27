شكرا لقرائتكم خبر عن الإمـارات تحتفـي بـ «سـند الوطـن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفل دولة الإمارات، غداً الجمعة، ب«يوم المرأة الإماراتية»، سند الوطن بفخر وتألق، حيث يمثل هذا اليوم مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات «ابنة الإمارات»، وتقدير دورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.

ويأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن»، وذلك بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أكدت أن المرأة الإماراتية استطاعت خلال العقود الماضية من عمر الدولة، أن تثبت للجميع، من خلال المواقع المختلفة التي تتبوأها، أنها أهل للمسؤولية، وأنها على قدر من الكفاءة، لتكون سنداً لبلادها في الظروف كافة.

من جهتها أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أننا في دولة الإمارات تجاوزنا مرحلة ترسيخ مفهوم شراكة المرأة في الاقتصاد والمجتمع والفنون والعلوم، ووصلنا إلى مرحلة نرفد فيها مسيرة البناء والتنمية بالكفاءات والمهارات الضرورية لدخول اقتصاد المستقبل الذي يعتمد بشكل أساسي على رأس المال البشري والأفكار الإبداعية، أكثر من اعتماده على الموارد المادية.