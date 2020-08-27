باريس تحذّر أنقرة.. وتدريبات عسكرية أوروبية في المتوسط



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، هي اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص، أمس الأربعاء، تدريبات عسكرية مشتركة في شرقي المتوسط، حيث تفاقم التوتر في الآونة الأخيرة حول ترسيم الحدود البحرية الغنية بالموارد، وأعلنت وزارة الدفاع اليونانية أمس الأربعاء، أن قبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا، اتفقت على نشر وجود مشترك في شرقي المتوسط في إطار مبادرة التعاون الرباعية (إس كيو إيه دي).

فيما حذّرت فرنسا، أمس الأربعاء، تركيا من أن شرقي المتوسط لا يمكن أن يشكل «ملعباً» لطموحات وطنية، في حين أكدت تركيا أنها لن تقدم أي تنازل في تلك المنطقة. (وكالات )