سلطان بن خليفة: أمّهاتنا مهّدن أرضاً خصبة لغرس حب الوطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة.

وقال سموّه في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الاماراتية: إن ما حققته المرأة يأتي بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذين يدعمون تمكين المرأة لتسهم في مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة.

وأوضح أن المرأة حظيت بكل الاهتمام والدعم والتوجيه من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، للارتقاء بمكانتها في جميع المجالات. وتوجيهات «أم الإمارات» محل تقدير واحترام واهتمام الجميع، لا سيما تخصيص يوم للمرأة، وهو إنجاز حضاري كبير يسمو بقيم الدولة ويؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة ورسالتها الكريمة.

وأكد سموه أن المرأة الإماراتية شاركت الرجل في الماضي وها هي تشاركه في الحاضر جميع مجالات الحياة. وهنأ الإماراتية التي هي الأم والأخت والابنة والزوجة. وقال: هذا اليوم تكريم لأمهاتنا اللاتي استطعن عبر السنين أن يمهدن أرضاً خصبة لغرس حب الوطن والتفاني في خدمته للوصول به إلى أرقى المراتب.

(وام)