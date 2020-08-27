منصور بن زايد: نتطلع إلى إنجاح منتدى الشباب الخليجي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي: سعدنا برئاسة دولة الإمارات للاجتماع ال 33 لاجتماع وزراء الشباب والرياضة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتطلع إلى مواصلة العمل مع المجلس لإنجاح منتدى الشباب الخليجي بالتعاون مع #مركز_الشباب_العربي.. ستكون قاعة المجلس الدائمة في مقر المركز منارة خليجية بأبوظبي لخدمة الشباب العربي.

من جهة أخرى، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، نائب رئيس المركز، إن الشباب في عالمنا العربي اليوم مصدر حلول نوعية، ودعمهم وتمكينهم محور اهتمامنا في مركز الشباب العربي، وكل مؤسسات العمل الشبابي العربي لأنهم يمتلكون وعياً لأولوياتهم وأولويات مجتمعاتهم.

جاء ذلك خلال الفعالية الختامية الرقمية التي نظمها المركز لإعلان أسماء الفائزين في تحدي هاكاثون الشباب العربي الذي أطلقه المركز، وذلك بالشراكة مع نخبة من المؤسسات العربية المعنية بقطاع الشباب، لتشجيعهم على مشاركة أفكارهم حول آليات توظيف الحلول التقنية والتكنولوجية لمساعدة المجتمعات العربية على تخطي التحديات والتغلب على الأزمات.



وأكد الشيخ راشد النعيمي أن الطاقات الشبابية العربية متحفزة للعطاء والإنجاز والتميّز والإبداع، وأن الشباب العربي لديه الأفكار القادرة على إحداث الفارق الإيجابي في التصدي للأزمات ومواجهة التحديات، مشيداً بدور مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص التي تحرص على مساندة المبادرات الداعمة للشباب في الوطن العربي تأكيداً على دوره الريادي في تحقيق التنمية.

وأضاف: هنا يأتي دور المبادرات والبرامج والمنصات التي تمكّنه من تحويل تلك الأفكار إلى حلول ملموسة كما في مبادرة الهاكاثون التي لقيت المساندة من الجميع.

وحضر الفعالية التي أقيمت بالاتصال عبر الإنترنت عن بُعد ممثلو مختلف المؤسسات والجهات المشاركة والداعمة للهاكاثون، وفي مقدمتها مؤسسة ولي العهد من الأردن، بصفتها الشريك الاستراتيجي للتحدي، ووزارة الشباب والرياضة بالبحرين، ووزارة الشباب والرياضة بمصر، والهيئة العامة للشباب بالكويت، إلى جانب ممثلين عن مؤسسة دبي العطاء، ومؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، واستراتيجية الأمن الغذائي بدولة الإمارات، وشبكة لينكدإن المهنية العالمية، والتي شارك كلٌ منها في دعم الشباب العربي بالاستشارات ضمن مسار محدد من مسارات التحدي الستة.

وقالت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس المركز، التي شاركت في الفعالية التكريمية وهنّأت الفائزين، إن الأفكار التي قدمتها العقول العربية الشابة المبتكِرة والمتفائلة بالمستقبل والطاقات العربية التي تتحلى بالمثابرة من خلال مشاركتها في الهاكاثون، سيكون لها أثر إيجابي في مجتمعاتنا.

بدوره هنأ سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في المركز العربي والمشاركين في تحدي هاكاثون الشباب العربي من مختلف الدول العربية، وكل من تقدم بفكرة أو حل ضمن المسارات الستة التي تغطي أبرز التحديات التي تواجه الشباب.

وأضاف النظري: «تلقينا أكثر من 230 مشاركة من 18 بلداً عربياً في الدورة الأولى من هاكاثون الشباب العربي، وهو ما يظهر مدى تحفز الشباب العربي للمشاركة في إيجاد حلول نوعية والمساهمة الإيجابية في البناء والتنمية.»