شرطة دبي تعرّف ضباط الارتباط بالمؤشـرات الشرطيـة العالميـة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



باشرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للتميز والريادة تعريف ضباط الارتباط من مختلف دول العالم بآلية المشاركة في منصة «المؤشرات الشرطية العالمية» www.PoliceIndicators.Org، الهادفة إلى جمع كل المؤشرات والإحصاءات من الجهات الشرطية المختلفة، ثم تحليلها وصولاً إلى إصدار «تقرير التنافسية الشرطية العالمي» الذي سيكون الأول من نوعه في مجال المؤشرات التنافسية الأمنية على مستوى العالم، والذي سيتم إطلاقه في القمة الشرطية العالمية المُقبلة في دبي عام 2022.

ونظمت الإدارة العامة للتميز والريادة، لقاء تعريفياً لضباط الارتباط في نادي الضباط بمنطقة القرهود، لتعريفهم بمحتويات المنصة التي أطلقتها شرطة دبي العام الماضي.

وافتتح العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة، فعاليات اللقاء التعريفي.

وأكد العميد المعلا أن اللقاء يهدف إلى تحقيق التواصل والاتصال معهم، وتعريفهم بالمنصة التي ستكون إضافة نوعية للأجهزة الشرطية على مستوى العالم، وتساهم في استشراف المستقبل من خلال الاطلاع على المؤشرات التنافسية وأفضل الممارسات في العمل الشرطي.