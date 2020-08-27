إزالة ما يعادل وزن برج إيفل من الأنقاض في مرفأ بيروت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أزال جنود لبنانيون وفرنسيون كمية ضخمة من الاسمنت والفولاذ تعادل وزن برج إيفل خلال أربعة أيام فقط من العمل في مرفأ بيروت.

وتحول مرفأ بيروت، إلى ما يشبه ساحة خردة ضخمة بعد انفجار الرابع من أغسطس .

وقال اللفتنانت الفرنسي بولان الذي ينسق عمليات التنظيف في المرفأ، «احتاج الأمر جهداً ووقتاً لإزالة ثمانية آلاف طن من الاسمنت والفولاذ». وأضاف بولان من وحدة الهندسة المدنية في الجيش الفرنسي أن هذه الكمية تساوي وزن برج إيفل.

وقال العقيد يوسف حيدر من الجيش اللبناني إن المرفأ، الذي كان يُعد البوابة الرئيسية للاستيراد في بلد صغير يؤمن معظم حاجياته من الخارج، يعمل اليوم بنحو نصف قدرته الاستيعابية. وأوضح خلال مؤتمر صحفي في المرفأ «قبل أسبوع، كان يعمل بنسبة 30 في المئة (من قدرته الاستيعابية)، اليوم بات يعمل بحوالى 45 في المئة».

وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع على وقوع الانفجار، لا يزال المرفأ ساحة مليئة بالسيارات المكسرة والحاويات المتضررة والمستودعات المدمرة.

ويعمل جنود فرنسيون ولبنانيون على رفع البضائع المتناثرة وفرزها ليتمكن التجار وشركات التأمين من تقدير الخسائر. (أ.ف.ب)