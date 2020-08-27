«حركة الشعب» تقترح حلاً وسطاً بين حكومة المشيشي والأحزاب

اقترح حزب حركة الشعب الممثل في البرلمان بقاء حكومة هشام المشيشي المقترحة مدة زمنية محددة، أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ويعد الاقتراح الذي أعلنه أمين عام الحزب، حلاً وسطاً إلى الأحزاب الممثلة في البرلمان، ورئيس الجمهورية الذي رشح هشام المشيشي لتكوين حكومة .

وتغلب على مواقف الأحزاب حالة من التململ منذ كشف المشيشي عن حكومته الخالية من مشاركة الأحزاب، لإدارة ما تبقى من المرحلة النيابية.

ولم توافق أغلب الأحزاب الرئيسية في البرلمان على هذه الحكومة المقترحة، ولكنها لم تعلن بعد موقفها الرسمي .

وينظر إلى الحكومة كامتداد للصراع بين رئاسة الجمهورية، والبرلمان، إلى جانب الخلاف القائم حول النظام السياسي برمته، حيث هدد الرئيس سعيّد مراراً بمراجعة الشرعية القائمة، وتعديل النظام البرلماني الحالي.

وقال الأمين لحزب حركة الشعب والنائب في البرلمان زهير المغزاوي، الذي تقدم بالمبادرة ، أمس الأربعاء، إن على المشيشي توضيح وتقديم النقاط التي سيوقف بها النزيف الاقتصادي، والالتزام بأن يبقى مدة زمنية محددة، مثلاً سنة، أو سنة ونصف السنة.

وتابع المغزاوي أنه يتعين على الطبقة السياسية تمرير قانون المحكمة الدستورية، التي تأخر وضعها منذ نحو أربع سنوات، والقيام بالإصلاحات اللازمة في القانون الانتخابي والنظام السياسي إن أمكن، مع القيام بهدنة اجتماعية مع الأطراف الاجتماعية، وهدنة سياسية.

وتريد حركة الشعب، مثل حركة النهضة الإخوانية، وأحزاب أخرى، الاتجاه إلى تعديل النظام الانتخابي من أجل أن يسمح بفوز أغلبية صريحة يمكنها تكوين حكومة بأريحية أكبر، على عكس القانون الانتخابي الحالي الذي يعتمد التمثيل النسبي، ما أدى إلى إفراز مشهد سياسي مشتت يصعب معه تكوين أغلبية برلمانية. وبحسب النائب، فإن الخيارات المحددة فهي إما الاتفاق على استمرار المشيشي رئيساً للحكومة، وإما الاتفاق على حكومة حزبية بديلة ، أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة .

ويهدف مقترح حركة الشعب إلى تفادي أزمة سياسية أخطر، حيث سيؤدي عدم نيل الحكومة المقترحة الثقة، إلى حل البرلمان، وانتخابات مبكرة.