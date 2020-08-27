فيضانات أفغانستان تودي بحياة 100 شخص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي 100 شخص على الأقل مصرعهم، وأصيب 100 بجروح؛ بسبب الفيضانات المفاجئة، الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة بروان الأفغانية، في حصيلة مرشحة للارتفاع في الساعات المقبلة، بحسب ما أكد مسؤولون، أمس الأربعاء.

أكدت الناطقة باسم محافظ المنطقة وحيدة شاهكا: «ضربت فيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة شاريكار»؛ وذلك في وقت تتواصل فيه عمليات الإنقاذ والبحث عن الناجين من تحت المباني المهدمة، وأوضح أحد وجهاء حي شاريكار الأكثر تضرراً بالفيضانات صفي الله رجبي: «عندما أتت الفيضانات من الجبل؛ جرفت معها كل المساكن». وانتشل الجنود العشرات من تحت أنقاض المباني المهدمة في شاريكار، عاصمة ولاية بروان، بعدما هطلت عليها ليلاً أمطار غزيرة، ومن بين الضحايا العديد من الأطفال.

وقال أحد سكان المدينة: إن 11 فرداً من أسرته هم «رجل وسبعة أولاد إضافة إلى امرأتين» قضوا في الفيضانات. وانتشرت في المدينة حجارة سقطت من المباني المدمرة.

وتجمع سكان في بعض الأحياء؛ للاطمئنان على أقارب لا يزالون تحت الأنقاض، ويسعى المسعفون لانتشالهم باستخدام آليات ثقيلة.

ولجأ العديد من السكان إلى أسطح المنازل آخذين معهم مقتنياتهم الثمينة، في حين استمرت الأمطار في التساقط على المدينة.

وقالت السبعينية حميدة: «كنت بمفردي عندما ضربت الفيضانات. تمسكت بالنافذة لمدة ساعتين الى أن قدم الجيران لإنقاذي».

وأضافت: «فقدت كل شيء. مجوهراتي وأموالي وكل ممتلكاتي». وتم تداول صور على مواقع التواصل لسيارات وعربات تطفو على طول الشوارع المملوءة بالمياه الموحلة. وأعلن القصر الرئاسي، أن الرئيس أشرف غني أمر بإرسال إعانات عاجلة إلى شاريكار. واجتاحت الفيضانات أيضاً ولايات أخرى؛ منها: ننجرهار وبنشير ووردك ولوجار وباكتيكا وكابيسا؛ لكن من دون تسجيل ضحايا. (أ ف ب)