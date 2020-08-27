«توماس بروسيج».. عامل البناء مؤرخ ألمانيا الشرقية

تقول د. هبة شريف إن الكاتب الألماني «توماس بروسيج» يمتلك أفضل من غيره فنون المبالغة والغرائبية، ما يجعل قراءة كتبه بمثابة متعة مسلية للغاية، وكثيراً ما وصف «بروسيج» بأنه مؤرخ لجمهورية ألمانيا الشرقية، لكن حتى إن لم يرد لنفسه ادعاء امتلاك هذا اللقب، إلا أن معظم قصصه تحكى عن ألمانيا الشرقية، وتعالج هذا بأسلوب نقدي ساخر.

ولد «توماس بروسيج» في برلين الشرقية، سنة 1964، قبل الوحدة التي أعقبت انهيار سور برلين، وتنقّل بين مهن مختلفة، ليصبح عامل بناء، ثم حارساً لبوابة أحد الفنادق، وحارساً لمتحف، ثم عمل في غسل الأطباق بأحد المطاعم، قبل أن يدرس التأليف المسرحي في معهد للسينما، ويعمل ككاتب حر منذ عام ١٩٩٥، وقد اشتهر بروايته التي صدرت عام ١٩٩٥ تحت عنوان «أبطال مثلنا». وحتى التحاقه بالجيش كان شديد التعصب للنظام، الذي يحكم ألمانيا الشرقية، إذ يقول إنه كان يشعر بعقيدته أقوى من أي شك يمكن أن ينتابه، وكانت كل كلمة يقولها النظام الحاكم صادقة تماماً، حتى جاءت لحظة حاسمة في حياته بدخوله الجيش، فهناك اكتشف الفجوة العميقة بين ما يردده النظام، وما يحدث في الواقع، ففي الجيش حيث التبعية في أدق صورها، اكتشف «بروسيج» كل شيء، وأدرك أنه لم يعد يقف بجانب النظام، بل على الجانب الآخر، فقد جعلته التجربة يشك في مصداقية الأيديولوجيات، فأي أيديولوجيا تحد من حرية الإنسان، لا يمكن أن تقدم له سبيلاً للخلاص، رغم ما تدعيه، فتخلى عن أيديولوجيته، وانحاز تماماً للحرية، فهو ينحاز لأي نظام يضمن الحريات الشخصية.

وفي الوقت نفسه يؤكد «بروسيج» أن الكذبة الكبرى التي يجري الترويج لها هي أن الإنسان يتحول بشكل أوتوماتيكي إلى إنسان حر، بمجرد أن يصبح المجتمع حراً، فهو يرى أن هذا افتراض غير صحيح، على الرغم من أن الحرية على حد قوله، ظلت المشروع الأكبر والأهم للغرب منذ الثورة الفرنسية، ويؤكد «بروسيج» أن الحرية هي أكثر المفاهيم التي أسيء استخدامها في الغرب.

وبعد الوحدة بين ألمانيا الشرقية، وألمانيا الغربية، تناول عدد كبير من الكتاب الذين عاشوا في الشرق تجربة ألمانيا الشرقية، وتباينت الاتجاهات في تناول هذا الموضوع، فمن الكتّاب من حاول أن يبرز قبح النظام الشمولي ومساوئ الحكم الاشتراكي، بينما حاول آخرون الدفاع عن النظام، بلا قيد، ولا شرط، كأنما كان نظاماً مثالياً، رغم رفض الكثيرين له.

كتب «توماس بروسيج» روايته «في الجزء الأصغر من شارع الشمس»، وصدرت عام 1999 وأعيد طبعها أكثر من مرة، وتظهر مجتمع ألمانيا الشرقية في شكل لم يتناوله أحد من قبل، فهو لا يريد أن يقسم ألمانيا إلى معسكرين: معسكر الأيديولوجيين الأشرار في الشرق، ومعسكر المدافعين عن حقوق الإنسان في الغرب، كما أنه لا يريد الدفاع عن النظام الذي كان سائداً في ألمانيا الشرقية، فيجد نفسه في النهاية يروج لشعارات لا تناسب ما حدث في الواقع، فيتجاهل خبرات البشر وتجاربهم الحقيقية، سعادتهم وتعاستهم، خبراتهم اليومية البسيطة والعادية، التي تصنع في النهاية حياة بأكملها، ومجتمعاً بكل تجلياته.



تفاصيل يومية



حاول «بروسيج» أن يقدم تفاصيل الحياة اليومية البسيطة التي تجاهلها كل من كتب عن هذه التجربة، ففي روايته رصد للحياة اليومية بتفاصيلها المضحكة، والمحزنة، تفاصيل أحلام وإحباط، أفراح وأحزان، رصد لأحلام فتيان في مقتبل الشباب، وكتب أيضاً عن ذكرياته التي يشوبها الحنين إلى فترة صباه، فطفولته كانت في ألمانيا الشرقية، وهذا لا يجعل منها بلداً عظيماً، لكنه يتذكر تلك الفترة بحب، وحنان.

الرواية فيها قصص لا تختلف بالضرورة عن قصص حدثت في أماكن أخرى، من العالم، لكنها تصبح غير عادية بسبب المكان الذي تدور فيه، والمكان هو الجزء الأصغر من شارع الشمس، شارع طوله خمسة كيلومترات، ويقع معظمه في القسم الغربي من مدينة برلين، والجزء الآخر في الجانب الشرقي من المدينة، فتصبح القصص التي تدور في هذا الجزء الصغير من الشارع قصصاً خاصة جداً، لارتباطها بالمكان، رغم بساطتها.

أراد «بروسيج» التأكيد على أن الشباب في ألمانيا الشرقية، كانوا يعيشون القصص والأحلام نفسها التي يعيشها الشباب في العالم كله، ولم يرغب في أن يجعل من روايته إدانة للنظام الشمولي في ألمانيا الشرقية، بل أراد أن يقدم بشكل محايد الفترة التي قضاها في ظل نظام اشتراكي، فربما يقدم هذا الرصد لواحد من أهلها فرصة للقارئ أن يتخذ لنفسه موقفاً خاصاً، من دون أن يتأثر بالجدل الواسع الذي دار بين مؤيد ومعارض للتجربة الشرقية في ألمانيا.