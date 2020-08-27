هالة بدري: «دبي للثقافة» تشجع نمو المواهب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

زارت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، مركز الجليلة لثقافة الطفل، للالتقاء مع موظفي المركز، وتعريفهم بأولويات خارطة طريق استراتيجية «دبي للثقافة»، ووضع ملامح الأمور التنظيمية والعمل المشترك في المرحلة القادمة.

وأشادت بدري خلال اللقاء بالدور الذي يلعبه المركز في تنمية القدرات والمواهب المختلفة للأطفال، وتفعيل دور ثقافة الطفل في تحقيق التنمية المستدامة في دبي، منوهة بأن قرار نقل المركز إلى «دبي للثقافة» وفق القانون رقم (8) لسنة 2020 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من شأنه تعزيز هذا الدور تحت مظلة الرؤية الاستراتيجية للهيئة.

وقالت بدري: «تعمل «دبي للثقافة» وفق رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة، وملتقى للمواهب، وحاضنة للإبداع. ولتحقيق هذه الرؤية، وضعت الهيئة خارطة طريق استراتيجية متكاملة يمثل التعليم والموهبة محوراً من محاورها الأساسية، وتضع في أعلى سلم أولوياتها القطاعية إلهام الجيل الجديد للتواصل والإبداع عن طريق دعم منظومة بيئية تشجع نمو المواهب الناشئة، وتمكين المشاركة الفعالة من جميع فئات المجتمع في الحراك الثقافي الذي تقوده عن طريق جعل الثقافة في كل مكان وللجميع. ونؤمن بأن مركز الجليلة لثقافة الطفل سيلعب دوراً جوهرياً في تحقيق هاتين الأولويتين الاستراتيجيتين للهيئة».

وأشارت بدري إلى أن «دبي للثقافة» انطلاقاً من درايتها المستندة إلى دراسة شاملة أجرتها على القطاع، وضعت مؤشرات الأداء اللازمة لرصد مخرجات المنظومة البيئية التي من شأنها دعم ازدهار المواهب الناشئة التي تقوم في جوهرها على تشجيع تفاعل تلك المواهب مع البرامج الثقافية والفنية ضمن البيئة التعليمية، وخارجها، مؤكدة أن مركز الجليلة لثقافة الطفل سيلعب دوراً حيوياً في تحقيق أحد محاورها الاستراتيجية المتمثل في دمج الثقافة في المنهاج التعليمي في مراحل مبكرة، بما يواكب تطلعات الهيئة نحو بناء جيل مثقف يتميز بالابتكار والتميّز، وينهل من ثقافة تستلهم روحها من الموروث الثقافي الإماراتي وتكرس القيم الوطنية والاجتماعية الأصيلة.

وأوضحت بدري أن مركز الجليل يشكل داعماً مهماً لجهود الهيئة الرامية إلى المساهمة في تحقيق أهداف «خطة دبي 2021» في جعل دبي مدينة لأفراد متعلمين ومثقفين وأصحاء، منتجين ومبتكرين في طيف واسع من المجالات، سعداء وفخورين بثقافتهم، ويشكلون أساس التنمية الشاملة للإمارة.