"ارتفعت عشرات الحالات"... قفزة كبيرة في إصابات كورونا في مصر

واستمرت مصر على معدل إصابات دون المئتين منذ نهاية الشهر الماضي وحتى أمس الثلاثاء، حيث انخفضت الإصابات في بعض الأيام لتلامس المئة حالة، قبل أن تسجل ارتفاعا قياسيا اليوم.



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وأعلنت وزارة الصحة المصرية، تم تسجيل 206 حالات جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا ، ارتفاعا من 141 حالة يوم الثلاثاء.

فيما سجلت أعداد الوفيات استقرار ملحوظا حيث أعلن الصحة المصرية عن وفاة 19 شخصا مقابل 18 حالة يوم الثلاثاء.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان، "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 97825 حالة، من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة".

وحذر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، مما أسماه "الشعور الزائف بالأمان"، والذي يؤدي إلى التراخي وفقدان الحذر، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات على المخالفين، مشيرا في ذلك إلى "التزايد الملحوظ في أعداد المصابين مؤخرا" لتجنب موجة جديدة من الوباء مثلما حدث في دول أخرى".



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كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو حزيران. ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا، تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.