مقتل 6 من "حركة الشباب" في غارة أمريكية جنوبي الصومال

جوهانسبرغ / الخليج 365



أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، الأربعاء، القضاء على 6 عناصر من "حركة الشباب" المتمردة، في غارة جوية جنوبي الصومال.



وقالت "أفريكوم"، في بيان، إنّ الغارة نفذت الإثنين، قرب قرية دار السلام في منطقة شبيلي السفلى، جنوبي الصومال.



Advertisements

وأضافت أن الغارة جاءت بعدما هاجم مقاتلون من الحركة قوات صومالية كانت على مقربة من أخرى أمريكية.



ونفى البيان سقوط أي قتلى أو جرحى في صفوف القوات الأمريكية، ما يدحض مزاعم "حركة الشباب" بسقوط ضحايا منها على خلفية هجماتهم.



ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "الشباب"، التي تشكلت مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، تبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.