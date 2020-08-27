مقتل مدني واختطاف اثنين في هجوم لـ"داعش" شرقي العراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365
قتل مدني واختطف اثنان آخران، الأربعاء، بهجوم شنته عناصر من تنظيم "داعش" على بلدة بمحافظة ديالى شرقي البلاد، بحسب مصدر أمني.
وقال النقيب جعفر الوائلي، في شرطة ديالى، للأناضول، إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا قرية دكة ميكائيل الواقعة بأطراف قضاء خانقين شمالي ديالى، وقتلوا مدنيا، واختطفوا اثنين آخرين، وأضرموا النيران بمركبة كانت متوقفة".
وأوضح الوائلي، أن "عناصر (داعش) اقتادوا المختطفين الاثنين إلى جهة مجهولة".
وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأشهر القليلة الماضية وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".
وأعلن العراق عام 2017، تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.
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