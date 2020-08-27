كورونا.. غزة تمدد حظر التجوال 3 أيام

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة (تابعة لحركة حماس)، الأربعاء، تمديد حظر التجوال المفروض ضمن إجراءات مكافحة "كورونا" لمدة 72 ساعة.

وقال توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية في مؤتمر صحفي، بمدينة غزة: "لمزيد من مواجهة كورونا، تقرر تمديد منع الحركة في محافظات قطاع غزة لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد".

وأضاف: "في حال الاضطرار، سنقوم بإغلاق مربعات وأحياء، ومبانٍ سكنية في إطار إجراءات محاصرة الوباء".

وتابع: "سيتم توفير الحاجات الأساسية لأبناء شعبنا خلال فترة حظر التجوال، ونحن في حالة انعقاد دائم ونتخذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة الوباء".



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ولفت إلى أنه "سيتم وضع المخالطين للحالات المصابة بالفيروس في مراكز الحجر الصحي؛ ضمن إجراءات محاصرة الوباء".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، عن حالتي وفاة، و17 إصابة بفيروس كورونا.

ومنذ مساء الإثنين، فرضت السلطات الحكومية في القطاع، حظرا شاملا للتجوال لمدة يومين (انتهت مساء اليوم وتم تمديدها) ضمن إجراءات مكافحة الفيروس، عقب إعلان اكتشاف إصابات وسط القطاع.



كما أغلقت المحال التجارية، والمؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة، والمساجد أبوابها.



وقبل اكتشاف هذه الحالات، كانت جميع الإصابات المسجلة بغزة، من العائدين عبر معبري "رفح" مع مصر، و"بيت حانون" مع إسرائيل، والذين يتم استضافتهم في مراكز خاصة للحجر الصحي 21 يوما، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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