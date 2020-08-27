الغنام يطمئن جماهير النصر على سلامته من الإصابة

طمأن ظهير النصر سلطان الغنام، خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للنادي، جماهير ناديه على سلامته بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أم العدالة والتي انتهت بفوز النصر بستة أهداف مقابل هدف.

وفي السياق، بدأ فريق النصر اليوم الأربعاء، تحضيراته لمواجهة الفريق المقبلة أمام الفيحاء في الجولة الـ 28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت المقبل، واشتملت التدريبات بإشراف المدير الفني للفريق البرتغالي روي فيتوريا على تدريبات لياقية وتكتيكية.