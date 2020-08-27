جماهير برشلونة تقتحم كامب نو بسبب ميسي

اقتحمت بعض جماهير برشلونة الإسباني، ملعب “كامب نو” اعتراضًا على رغبة ليونيل ميسي، أيقونة الفريق الكتالوني، في الرحيل. وقال الحساب الرسمي للبرنامج الإسباني الشهير “El Chiringuito”: “بعض جماهير برشلونة دخلوا ملعب كامب نو مرددين هتافات تطالب باستقالة جوسيب ماريا بارتوميو (رئيس البارسا) وبقاء الأرجنتيني ليونيل ميسي”. واستغلت المجموعة المقتحمة فتح البوابة رقم 14 بالملعب لخروج إحدى الشاحنات، إذ اعتقدوا أن بارتوميو يتواجد بالداخل. ويرتبط ميسي البالغ من العمر 33 عامًا، والذي انضم إلى برشلونة قبل 20 عامًا، بعقد مع النادي الكتالوني حتى 2021.

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