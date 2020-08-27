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شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة النقل» توفر خدمة النقل بحافلات «سابتكو» للقادمين عبر المنافذ البرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للنقل، أمس الأربعاء، عن توفير خدمة النقل للقادمين من خارج المملكة عبر المنافذ البرية من خلال رحلات شركة “سابتكو”.
وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع “تويتر” إن الرحلات سوف تتم وفقاً لما سمحت به الجهات المختصة في المديرية العامة للجوازات والجمارك.
وكانت المديرية العامة للجوازات قد أعلنت في وقت سابق، السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين، العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة.
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