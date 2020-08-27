شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: تسجيل 1276 إصابة جديدة بكورونا وتعافى 2293 خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1336 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 55864 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1،768،387 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 984 حالة، وتسجيل 2293 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 40586 حالة.