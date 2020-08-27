شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الليبى يؤكد إصابة 6 متظاهرين بالرصاص الحى فى ميدان الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر من الهلال الأحمر الليبي لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، إن 6 متظاهرين أصيبوا بالرصاص الحي في ميدان الشهداء والشوارع المحيطة به، تأتى تلك التطورات وسط انسحاب قوات الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، من ميدان الشهداء بعد تدخل مسلحين تابعين للميليشيات لفض المحتجين وسط العاصمة الليبية.

وذكر شهود عيان، أن الميليشيات اختطفت عددا من المتظاهرين من وسط طرابلس.، فى حين ناشد متظاهرون بعثة الأمم المتحدة لنجدتهم من الميليشيات والمرتزقة الذين يحاصرونهم في محيط ميدان الشهداء.

وقبل قليل، أكدت وسائل إعلام ليبية، سماع دوى إطلاق نار كثيف في ميدان الشهداء وسط طرابلس والشوارع المحاذية بعد تطويق المتظاهرين من قبل مجموعات مسلحة، مشيرة إلى ورود أنباء حول سقوط جرحى.

وفى وقت سابق، أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا، دعمها حق المتظاهرين في الاحتجاج السلمي، فى حين طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حكومة الوفاق، بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، وشددت اللجنة - في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وفقا لقناة "ليبيا الحدث" - على ضرورة احترام حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير وضمان حق المتظاهرين السلميين.

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وأوضحت اللجنة أنها تتابع بقلق بالغ التقارير الواردة من طرابلس والتي تفيد بسقوط جرحى إثر إطلاق نار من قبل الميليشيات على المتظاهرين سلميا، ومحاولة تفريق المتظاهرين باستخدام القوة والعنف.

وفي سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة لها.