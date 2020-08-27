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شكرا لقرائتكم خبر عن طحنون بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الأمريكى العلاقات الثنائية ..صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو الذي يزور الدولة حاليا في إطار جولة شملت عددا من دول المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة ، واستعرضا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين المشتركة للتصدي لتداعياته.
وجرى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي فضلا عن تطورات الأوضاع في المنطقة.
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