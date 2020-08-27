شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإجمالى لـ6977 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورنا المستجد، بعد إجراء 293 فحصًا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6977 إصابة مؤكدة.

وذكر بيان للوزارة بثته الإذاعة الموريتانية أنه تم تسجيل 35 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6356 شخصا، ويتابع 463 علاجهم في المستشفيات، فيما وصلت الوفيات إلى 158 حالة.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الثلاثاء، تسجيل 32 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6960 إصابة.

وأشارت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية - إلى تسجيل 39 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6321 شخصًا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 158 وفاة، في حين يتابع 481 علاجهم في المستشفيات.