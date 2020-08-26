شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة تطيح بمقيم سرق 312 قاطعاً كهربائياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شرطة العاصمة المقدسة من القبض على مقيم من يمني في العقد الثالث من العمر، تورط بسرقة ( 312 ) قاطعاً كهربائياً من ( 10 ) عدادات كهربائية في عمارة سكنية تحت الإنشاء بالعاصمة المقدسة. وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة .

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