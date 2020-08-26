محادثات تعاون بين بنكين إسرائيلي وإماراتي

جعفر قاسم / الخليج 365

كشف بنك ليومي، الأكبر في إسرائيل، الأربعاء، أنه بدأ محادثات تعاون مع بنك إماراتي "كبير".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، عن رئيس قطاع المؤسسات في ليومي شموليك أربيل، القول إن البنكين الإسرائيلي والإماراتي "مهتمان بمساعدة العملاء من الشركات المحلية في كلا البلدين على ممارسة الأعمال في الدولة الأخرى".

ولم يحدد أربيل، هوية البنك الإماراتي، لكنه قال "إنه من الأكبر في دبي".

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وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلنت إسرائيل والإمارات التوصل إلى اتفاق للتطبيع الكامل بينهما، برعاية أمريكية، ما اعتبره الفلسطينيون بإجماع كافة الفصائل "طعنة في ظهر القضية الفلسطينية"، كما قوبل برفض رسمي وشعبي في معظم الدول العربية والإسلامية باستثناء بضع دول.

ومنذ ذلك التاريخ، وقعت العديد من اتفاقيات التعاون من شركات إسرائيلية وإماراتية.

ومن المنتظر أن يصل وفد إسرائيلي، أبو ظبي في زيارة علنية لأول مرة، الأسبوع القادم، برفقة وفد أمريكي كبير.

وتركز محادثات الوفد الإسرائيلي على "سبل دفع التعاون في عدة مجالات"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الثلاثاء.

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