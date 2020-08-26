القنصل التركي بالقدس: ملتزمون بالقضية الفلسطينية وحل الدولتين

أيسر العيس/ الخليج 365

أكد القنصل التركي العام في القدس، أحمد رضا ديمير، الأربعاء، التزام بلاده بدعم القضية الفلسطينية والتمسك بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال لقائه مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطينية "فتح"، جبريل الرجوب، في رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وجدد الدبلوماسي التركي: "التأكيد على موقف بلاده بشأن قضايا الوضع النهائي في عملية السلام في الشرق الأوسط، خاصة التوصل إلى حل سلمي وعادل، يستند إلى حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية".

واستعرض الرجوب، خلال اللقاء، "آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وموقف القيادة الفلسطينية إزاء اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل".

وأشاد الرجوب بـ"موقف تركيا الداعم دوما لفلسطين، وحق شعبها بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة"، حسب المصدر ذاته.

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والسبت، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعم بلاده لقضية فلسطين العادلة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس.

وأكد أردوغان لعباس "دعم تركيا الثابت لقضية فلسطين العادلة"، وفق بيان سابق للرئاسة التركية.

وفي 13 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ "التاريخي".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات و"طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.

والإمارات هي أول دولة خليجية تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل، وثالث دولة عربية بعد مصر والأردن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.