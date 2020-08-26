بومبيو: بحثت في الإمارات دعم وقف إطلاق النار بليبيا

دبي/ الخليج 365



قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن دعم وقف إطلاق النار في ليبيا، ووحدة دول الخليج من القضايا التي بحثها خلال لقائه بنظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن القومي طحنون بن زايد آل نهيان.

وأضاف في تغريدة على تويتر الأربعاء: "ألتقيت وزير الخارجية الإماراتي، ومستشار الأمن القومي لأهنئهما على اتفاق أبراهام (للتطبيع بين أبوظبي وتل ابيب) والحديث عن سبل إحلال السلام الإقليمي، بينها دعم وقف إطلاق النار في ليبيا، ووحدة دول الخليج".

وكان بومبيو عقد اجتماعات مغلقة مع المسؤولين الإماراتيين وأعضاء من العائلة المالكة البحرينية، في خضم جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل دفع الدول العربية للاعتراف بإسرائيل.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، صباح الأربعاء، إلى الإمارات، قادما من البحرين، في آخر محطة له ضمن جولته في الشرق الأوسط.



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وتأتي جولة بومبيو في أعقاب توصل الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب، لاتفاق يقضي بتطبيع العلاقات بينهما.



وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات و"طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.



كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.