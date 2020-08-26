موسكو / الخليج 365
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ملفي ليبيا وبيلاروسيا.
وقالت الرئاسة الروسية، في بيان، إن "الجانبين ناقشا في مكالمة هاتفية الأوضاع في ليبيا وبيلاروسيا".
ونقل البيان عن بوتين وكونتي، قولهما إن الأزمة في ليبيا لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية، وإنما عبر السياسة والدبلوماسية، وتأكيدهما ضرورة بدء حوار بين مختلف الأطراف الليبية في أقرب وقت ممكن.
وبخصوص الأزمة في بيلاروسيا، والاحتجاجات التي تلت نتائج الانتخابات، أكد بوتين أنه ليس من الصواب التدخل في الشؤون الداخلية والإدارة في بيلاروسيا.
وأوضح أن موسكو لا تقبل الاتهامات المتسرعة الموجهة إليها بخصوص المعارض الروسي أليكسي نافالني، المشتبه في تسميمه والذي يتلقى العلاج بألمانيا.
وأشار إلى ضرورة التحقيق في الحادثة بشكل شامل وموضوعي.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين وكونتي يبحثان هاتفيا ملفي ليبيا وبيلاروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.