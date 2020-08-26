بوتين وكونتي يبحثان هاتفيا ملفي ليبيا وبيلاروسيا

موسكو / الخليج 365

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ملفي ليبيا وبيلاروسيا.

وقالت الرئاسة الروسية، في بيان، إن "الجانبين ناقشا في مكالمة هاتفية الأوضاع في ليبيا وبيلاروسيا".

ونقل البيان عن بوتين وكونتي، قولهما إن الأزمة في ليبيا لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية، وإنما عبر السياسة والدبلوماسية، وتأكيدهما ضرورة بدء حوار بين مختلف الأطراف الليبية في أقرب وقت ممكن.

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وبخصوص الأزمة في بيلاروسيا، والاحتجاجات التي تلت نتائج الانتخابات، أكد بوتين أنه ليس من الصواب التدخل في الشؤون الداخلية والإدارة في بيلاروسيا.

وأوضح أن موسكو لا تقبل الاتهامات المتسرعة الموجهة إليها بخصوص المعارض الروسي أليكسي نافالني، المشتبه في تسميمه والذي يتلقى العلاج بألمانيا.

وأشار إلى ضرورة التحقيق في الحادثة بشكل شامل وموضوعي.

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