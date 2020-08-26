السودان.. "تقدم كبير" مع الحركة الشعبية يحسم دمج القوات

عادل عبد الرحيم/الخليج 365

أعلنت وساطة مفاوضات سلام السودان، الأربعاء، حسم قضية دمج القوات التابعة للحركة الشعبية-شمال، ضمنالقوات الحكومية للبلاد.

جاء ذلك في تصريحات لعضو فريق الوساطة بين الحكومة والحركة الشعبية، ضيو مطوك، بحسب وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

وقال مطوك: "أحرزنا تقدما كبيرا في مسألة الترتيبات الأمنية لمسار دارفور"، و"تم حسم قضية دمج القوات"، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار إلى أن وفد الوساطة "ما زال متمسكا" بيوم 28 أغسطس/آب الحالي، موعدا لتوقيع اتفاقية السلام بين الجانبين بالأحرف الأولى.

والأحد، أعلنت الوساطة إتمام مراجعة أوراق القضايا السياسية، تمهيدا للتوقيع عليها بخصوص مسار دارفور (غرب)، فيما تبقت قضية "دمج القوات " ضمن ملف الترتيبات الأمنية.

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وتمثلت العقبة بهذا الملف في معارضة الحركات المسلحة مقترحا حكوميا يقضي بدمجها في مدة أقصاها 39 شهرا، غير أن الحركة الشعبية اقترحت أن يتم ذلك على مدى 7 سنوات، بحسب تصريحات سابقة للوساطة.

ولا يوجد أعداد رسمية ولا تقديرية بقوام تلك الحركات.

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية، القوات الحكومية، بولايتي جنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وكان من المتوقع، التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة السودانية في أغسطس/ آب 2019، إلا أن ذلك تأجل عدة مرات جراء تعثر المفاوضات الجارية في جوبا.

وتركز مفاوضات جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

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