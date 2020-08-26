السراج يؤكد أهمية وجود دستور دائم لليبيا

ليبيا / وليد عبد الله / الخليج 365



جدد رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، الأربعاء، تأكيده أهمية وجود دستور دائم لبلاده.



جاء خلال اجتماعه مع رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الجيلاني ارحومة، وعدد من أعضائها، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج.



وثمن السراج، بحسب البيان، "الجهد الذي بذلته الهيئة ونجاحها في إصدار المشروع رغم صعوبة الظرف، وما وجه إليها من انتقادات واتهامات، دون إدراك أو اهتمام بما حرصت عليه من إيجاد أرضية توافقية مشتركة لمختلف التوجهات".



وأضاف أن "ليبيا تمر بمرحلة خطيرة مصيرية تتطلب بأن يكون جميع الليبيين في مستوى المسؤولية الوطنية التاريخية".



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وأشار السراج، وفق البيان، إلى أنه "كان سباقا بالترحيب بمسودة الدستور، وإلى أن أصبحت مشروعا يمثل فور إقراره من الشعب أساسا لبناء الدولة المدنية المنشودة".



ونقل البيان عن رئيس الهيئة وأعضاء الوفد، "تقديرهم وتفهمهم لموقف السراج، وحرصه على تحقيق الأمن، والاستقرار في كامل البلاد".

ولفت إلى أن الاجتماع "ناقش سبل إيجاد حلول دستورية تنقل البلد إلى الدولة المدنية الديمقراطية، من خلال إكمال المسار التأسيسي، وإجراء انتخابات برلمانية ودستورية".



وفي يوليو/ تموز 2017، أقرت لجنة كتابة الدستور الليبي، مسودة الدستور الدائم للبلاد، بعد ثلاثة أعوام من انتظار الليبيين، وطالبت ـ مع المجتمع الدولي ـ مجلس النواب في طبرق (شرق) بسرعة إقرار قانون للاستفتاء الشعبي على تلك المسودة.



وفي 14 سبتمبر/ أيلول 2018، اعتمد مجلس النواب بطبرق قانون الاستفتاء على الدستور، بعد عام من إخفاقه في الخطوة لمعارضة نواب لذلك، ووسط جدل حول صحة الخطوة.

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