أكثر من 100 ألف طفل روهنغي يبصرون النور في مخيمات اللجوء

دكا / الخليج 365



قالت منظمة بريطانية، الأربعاء، إن أكثر من 100 ألف طفل روهنغي وُلدوا داخل مخيمات اللجوء في بنغلاديش وميانمار.



جاء ذلك في تحليل أجرته منظمة "أنقذوا الأطفال" (غير حكومية)، للبيانات السكانية لمسلمي الروهنغيا، في مخيمات اللجوء بمقاطعة أراكان غربي ميانمار، وبنغلاديش.



ونزح مسلمو الروهنغيا إلى مخيمات بمقاطعة أراكان، بعد تهجيرهم من أراضيهم عام 2012، كما لجؤوا إلى مخيمات في بنغلاديش بعد بدء جيش ميانمار ارتكاب مجازر في المقاطعة منذ آب/ أغسطس 2017.



وقدرت الدراسة أن 108 آلاف و37 طفلا من الروهنغيا، ولدوا في ظروف معيشية غير ملائمة، في مخيمات اللاجئين ببنغلاديش وميانمار خلال السنوات القليلة الماضية.



Advertisements

وأشارت إلى أن لدى الأطفال في المخيمات إمكانية محدودة للحصول على التعليم والرعاية الصحية، ولا يتمتعون بحرية الحركة، ويعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات.



وقبل 3 سنوات، أطلق جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، في 25 أغسطس 2017، موجة جديدة مستمرة من الجرائم بحق الروهنغيا، وصفتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة بأنها "تطهير عرقي"، وأسفرت عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة.



ووفق الأمم المتحدة، بلغ عدد من فروا إلى بنغلاديش من القمع والاضطهاد في أراكان بميانمار، منذ ذلك التاريخ، 900 ألف شخص.



وأعلنت المنظمة الدولية في 12 مايو/ أيار الماضي، أنها مددت حتى يونيو/ حزيران 2021، مذكرة التفاهم مع ميانمار، الخاصة بعودة اللاجئين الروهنغيا إلى ديارهم في أراكان.

وتعتبر حكومة ميانمار، الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.