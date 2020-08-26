الائتلاف السوري يطالب بضم إيرانيين وروس إلى "قانون قيصر"

إسطنبول/الخليج 365
طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الأربعاء، واشنطن، بفرض عقوبات على شخصيات روسية وإيرانية، في إطار "قانون قيصر".
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الائتلاف نصر الحريري، بوفد أمريكي يترأسه المبعوث الخاص إلى سوريا، جويل رايبورن، في مدينة إسطنبول، وفق بيان للائتلاف وصل الخليج 365 نسخة منه.
وذكر البيان أن الطرفين ناقشا "قانون قيصر" للعقوبات الأمريكية على نظام بشار الأسد وداعميه الروس والإيرانيين.
وطالب وفد الائتلاف بضم شخصيات روسية وإيرانية إلى قائمة العقوبات الجديدة، لكنه لم يذكر أسماء معينة.
وفي 17 يونيو/ حزيران الماضي، دخل "قانون قيصر" الأمريكي حيز التنفيذ، واستهدف حتى الآن أكثر من 50 شخصا وكيانا سوريا.
وفي اللقاء ذاته، ناقش الطرفان الأوضاع في المناطق المحررة، ومحاولة النظام شن عمليات عسكرية جديدة في المنطقة.
كما بحثا واقع العملية السياسية، وتطورات أعمال اللجنة الدستورية السورية المنعقدة في جنيف (عُلقت بسبب كورونا).
وأكد الحريري دور واشنطن في الضغط على نظام الأسد وداعميه للانخراط بالعملية السياسية.
وكانت الاجتماعات علقت الاثنين بسبب الإصابات المسجلة بين أعضاء اللجنة الدستورية بعد انعقاد جلسة واحدة فقط، ضمن الجولة الثالثة لاجتماعات المجموعة المصغرة للجنة الدستورية.
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