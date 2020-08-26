وظائف شاغرة في الهيئة العامة للطيران المدني

أعلنت بالهيئة العامة للطيران المدني عن توفر عدد من وظائف شاغرة للسعوديين بمسميات مختلفة، والتقديم عليها إلكترونياً عبر الرابط: (http://careers.gaca.gov.sa) ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وجاءت الوظائف المعلنة لحاملي مؤهل البكالوريوس في إدارة أعمال أو الهندسة الصناعية، وظيفة كبير أخصائي مكتب تحقيق الرؤية، ومدير إدارة التغيير، ومدير مكتب تحقيق الرؤية، وأخصائي تخطيط استراتيجي.
وتضمّنت الوظائف مسمى أخصائي تعاون دولي لحاملي المؤهلات العلمية في تخصصات؛ القانون، والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والشؤون الدولية، والاقتصاد، والمنظمات الدولية، والشؤون الدبلوماسية، والمفاوضات.
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